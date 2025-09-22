Венгрия вместе со Словакией хочет "лучшей защиты фермеров" от украинского импорта

Венгрия вместе со Словакией считает, что ЕС должен ввести больше механизмов защиты европейских фермеров в условиях торговли с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед встречей профильных министров стран ЕС заявил венгерский министр сельского хозяйства Йожеф Виски.

Министру напомнили о предложении Словакии, которая инициировала обсуждение в Совете ЕС ограничения украинского агроэкспорта, и спросили, какова позиция Венгрии по этому поводу.

"За 2-3 года наша позиция не изменилась. Мы все еще не видим гарантий для защиты венгерских фермеров от влияния украинского импорта. Хочу подчеркнуть, что для нас главное здесь – защищать интересы венгерских фермеров от наплыва украинского импорта", – сказал министр.

Напомним, 22 сентября на заседании Совета ЕС по вопросам сельского хозяйства по инициативе Словакии обсудят введение дополнительных ограничений на часть сельскохозяйственной продукции, экспортируемой в Евросоюз из Украины.

Как сообщала "Европейская правда", Украина и ЕС принципиально договорились о новых условиях торговли вместо "торгового безвиза" – но окончательно они до сих пор не утверждены на уровне Совета ЕС

Подробно об этом – в статье Экспорт без преференций: какие последствия для Украины будет иметь изменение условий торговли с ЕС.