Латвия передала Украине новую партию бронетранспортеров Patria

Латвия проинформировала о передаче Вооруженным силам Украины очередной партии бронетранспортеров "Patria" 6x6 латвийского производства и другого военного оборудования для поддержки Украины в борьбе против российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Латвии, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны Андрис Спрудс отметил, что Латвия продолжает и будет продолжать поддерживать Украину и ее усилия по защите своей страны столько, сколько потребуется.

"Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе против агрессора. Кроме того, это возможность развить оборонную промышленность Латвии, проверив на прочность и боеспособность бронетранспортеры, произведенные в Латвии, в реальных боевых условиях", – сказал он.

В целом Латвия поставит Украине 42 бронетранспортера Patria 6x6 и другое военное оборудование.

Министерство обороны подчеркивает, что поставка этих бронетранспортеров в Украину не повлияет на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил.

Напомним, в июле премьер-министр Латвии Эвика Силиня в рамках визита в Киев передала Украине первую партию из 15 бронетранспортеров Patria.

В апреле Латвия, которая является сопредседателем так называемой "коалиции дронов" в рамках Контактной группы по обороне Украины вместе с Британией, сообщила об отправке Украине 1500 беспилотников.