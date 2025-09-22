Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к мощным ограничениям для России

19 вересня Європейська комісія нарешті презентувала проект нового – вже 19-го, пакету санкцій проти Росії.

Новий пакет вже анонсований як найбільш потужний з початку повномасштабної агресії Росії проти України, адже він має вразити російський енергетичний експорт, що приносить найбільше доходів її бюджету. Зокрема, під прицілом – скраплений російський газ (який з подачі президента США Дональда Трампа планують замінити на американський).

Втім, до остаточного ухвалення деякі деталі пропозицій залишаються непублічними – це дозволяє Єврокомісії оперативно вносити в них правки під тиском окремих країн.

Адже попереду – справжні баталії на рівні Ради ЄС.

А головними опонентами можуть стати не лише традиційно дуже залежні від російських енергоносіїв Словаччина та Угорщина, але й інші країни, насамперед ті, хто й досі продовжує закуповувати дешевий скраплений газ з Росії.

Проте тим, хто вирішить блокувати новий санкційний пакет, доведеться йти на конфлікт не лише з Єврокомісією, але й з президентом США Дональдом Трампом.

І це суттєво збільшує ймовріність схвалення пакету "найпотужніших" санкцій.

Робота над посиленням

"Нарешті ми узгоджуємо наші санкції з партнерами з G7", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи проект 19-го пакета санкцій проти РФ.

Направду, один з партнерів з "Групи семи" – Сполучені Штати – безпосередньо вплинув як на наповнення пакета, так і на час його появи.

Все почалося з того, що, після посилення російських повітряних ударів по цивільному населенню України, зокрема у Києві, паралельно з відмовою російського диктатора Владіміра Путіна від перемовин з президентом України Володимиром Зеленським,

У відповідь Брюссель пообіцяв, що новий пакет санкцій має бути найбільш потужним з-поміж інших.

Тут же виникла ідея не просто координації санкцій з іншими світовими центрами сили (це відбувалося й раніше), а одночасного запровадження санкцій Євросоюзом та Сполученими Штатами, й іншими партнерами з G7.

Для реалізації цієї ідеї на переговори у Вашингтон 8-11 вересня була відправлена делегація Єврокомісії на чолі зі спецпредставником ЄС з питань санкцій Девідом О’Саліваном, який вже 12 вересня звітував про результати перемовин послам держав ЄС у Брюсселі.

З Вашингтона переговірники приїхали з чіткою настановою: посилити енергетичну частину проекту 19-го пакета. Насамперед – пришвидшити повну відмову ЄС від закупівлі російських нафти та газу.

Планувалося, що презентація пакета відбудеться вже в понеділок, 14 вересня – проте на вихідних з Вашингтона пролунали ще більш чіткі сигнали. А точніше- вимоги.

Президент США Дональд Трамп заявив, що запровадив би дуже сильні санкції проти Росії, але лише після того, як Європа повністю перестане купувати російську нафту (до речІ, Трамп насправді адресував цю вимогу НАТО, можливо, кидаючи шпильку ще й Туреччині, через територію якої росіяни активно транспортують нафту та газ).

Ще одна вимога Трампа – 100% тарифи для Китаю та Індії від ЄС.

У підсумку оголошення 19-го пакета відклали до кінця тижня – з тим, щоб максимально посилити його в енергетичній частині.

Прискорення на рік

"Військова економіка Росії тримається на доходах від викопного палива. Ми хочемо скоротити ці доходи. Тому ми забороняємо імпорт російського СПГ на європейські ринки. Час перекрити кран. Ми готові до цього", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, презентуючи 19-й пакет санкцій.

Висока представниця ЄС у закордонних справах Кая Каллас уточнила, що повна відмова від скрапленого газу має бути втілена у життя до 1 січня 2027 року.

Нагадаємо, що у плані RePowerEU передбачається повна відмова від закупівель в ЄС російського газу (усіх видів, як скрапленого, так і трубопровідного), починаючи з 1 січня 2028 року.

Тобто, остаточна відмова від російських енергоресурсів має відьбутися на рік раніше, ніж планувалося.

Ще одна енергетична новина: нафтових російських гігантів "Роснєфть" та "Газпромнєфть" пропонують помістити під повну заборону транзакцій з європейськими партнерами. Раніше для них існував виняток, щоб дати можливість європейським компаніям постачати російську нафту у треті країни.

Зі слів фон дер Ляєн, певні "інші компанії також будуть піддані заморожуванню активів" – але наразі не розголошується, які саме.

"Ми починаємо переслідувати тих, хто підживлює російську війну, купуючи нафту з порушенням санкцій. Ми націлюємось на нафтопереробні заводи, трейдерів, нафтохімічні компанії у третіх країнах, зокрема в Китаї", – розповіла президентка Єврокомісії.

Деталі про ці компанії сподіваємось поступово дізнатися від єврочиновників та дипломатів, які будуть провадити перемовини щодо пакета санкцій.

Залишається лише сподіватися, що нафтові компанії третіх країн, особливо Китаю, залишаться у фінальній версії 19-го пакету, а не будуть викинуті звідти на вимогу певних сил.

Тему заборони експорту російської нафти на територію ЄС мають посилити також нові заходи щодо так званого "тіньового флоту" Росії - танкерів, які незаконно, під чужими прапорами, транспортують російську нафту у порти держав Євросоюзу. Додаткові 118 суден пропонують внести у санкційний список, який вже містить понад 560 суден (переважно нафтотанкерів).

Але проблема полягає в тому, що Росія дуже швидко поповнює свій "тіньовий флот", купуючи чи фрахтуючи нові й нові танкери – які насправді не нові, а часто досить старі за віком. Тому, незважаючи на зусилля з боку ЄС, повністю ліквідувати цю лазівку для роснафти не виходить.

Тим не менш, санкції діють. "За три роки доходи Росії від нафти в Європі скоротилися на 90%. Ми остаточно закриваємо цю сторінку", – наголосила фон дер Ляєн.

Єврокомісія також продовжує намагатися закрити фінансові лазівки, які Росія успішно використовує для обходу санкцій. Але робить це поступово.

Пропозиція щодо 19-го пакету містить перелік певних додаткових банків РФ, які мають отримати повну заборону на транзакції. Також під санкції можуть потрапити певні банки у третіх країнах.

"Ми посилюємо боротьбу з обходом санкцій. Оскільки тактика ухилення стає дедалі витонченішою, наші санкції адаптуються, щоб залишатися попереду. Тому вперше наші обмежувальні заходи торкнуться криптоплатформ і заборонять транзакції у криптовалютах", – повідомила фон дер Ляєн.

Удар по криптоплатформах може виявитися дуже болючим для Росії.

Адже зараз як великі російські компанії, так і приватні особи успішно використовують криптовалюти для переказу грошей за кордон, оплати за товари та послуги, тощо.

"Ми вносимо до списку іноземні банки, пов’язані з російськими альтернативними платіжними системами", – додала фон дер Ляєн.

Також планують обмежити транзакції з компаніями у спеціальних економічних зонах Росії.

Крім того, ЄС хоче встановити прямі експортні обмеження на додаткові товари та технології, які використовуються у війні.

"Ми також вносимо до списку 45 компаній у Росії та третіх країнах, які надавали пряму або непряму підтримку російському військово-промисловому комплексу", – повідомила очільниця Єврокомісії.

За її задумом, ці дії зможуть перекрити доступ Росії до ключових технологій – зокрема, які використовуються для масового виробництва дронів.

Санкції Європейського Союзу серйозно впливають на економіку Росії, переконані у Брюсселі.

"Перегріта військова економіка Росії наближається до межі",

– повідомила фон дер Ляєн.

За словами очільниці Єврокомісії, "партнери, що ведуть прямий діалог із Росією, повідомляють: одним із перших її (росіян) прохань є послаблення санкцій".

"Ми знаємо, що наші санкції – це ефективний інструмент економічного тиску. І ми будемо застосовувати їх доти, доки Росія не сяде за стіл переговорів з Україною задля справедливого й тривалого миру", – наголосила фон дер Ляєн.

Хто готовий блокувати?

Попередні санкційні пакети мали чималі проблеми під час їхнього схвалення у Раді ЄС. І головними опонентами енергетичних санкцій проти РФ були Угорщина та Словаччина, найбільш залежні в ЄС від російських енергоносіїв.

Ця ситуація може повторитися. Зокрема, прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ще за тиждень до оголошення пакета заявив: Словаччина проти і має намір його блокувати.

"Як прем’єр-міністр Словацької Республіки я не підтримуватиму ухвалення ще одного пакету… доки Європейська комісія не представить реалістичну пропозицію щодо цін на електроенергію в Європі", – заявив Фіцо 11 вересня.

Вочевидь, новим санкціям буде опонувати й Угорщина – хоча офіційний Будапешт досі мовчить. Можливо, це мовчання пов’язане із планованим Єврокомісією виділенням Угорщині 550 млн євро з заморожених донині для Будапешта бюджетних фондів ЄС – кроку, який західні ЗМІ вже назвали "хабарем для Орбана" за підтримку нового пакета санкцій.

А, можливо, тому, що Угорщина (як і Словаччина) не купує скраплений газ з РФ, а російській трубопровідній нафті нові санкції не загрожують.

Про це 20 вересня прямо заявив і єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на прес-конференції після засідання неформального ЕкоФіну у Копенгагені.

"Щодо 19-го пакета санкцій, у сфері енергетики він не стосується безпосередньо нафти, але стосується СПГ – тобто передбачає заборону імпорту російського СПГ до ЄС і визначає певний перехідний період, як це має бути здійснено", – заявив він, відповідаючи на питання щодо позиції Угорщини стосовно нових санкційних пропозицій Єврокомісії.

Проте причини незадоволення є не лише в Угорщини та Словаччини.

Насамперед – через заборону імпорту зрідженого газу.

З початком повномасштабної агресії, постачання російського газу у ЄС зменшилося втричі: якщо у 2021 році Росія продала державам Євросоюзу загалом 150 млрд кубометрів газу (як СПГ, так і трубопровідного), то в 2024 ця цифра складає вже 52 млрд. Як результат, за результатами 2024 року доля Росії у імпорті ЄС скрапленого газу становила біля 20%.

Загалом ЄС у 2024-му імпортував 101,4 млрд кубометрів скрапленого газу, у тому числі російського скрапленого газу – 20 млрд кубометрів.

Станом на зараз, за даними "ЄвроПравди", скраплений газ у Росії закуповують п’ять держав Євросоюзу. Це – Франція, Бельгія, Нідерланди, Іспанія та Португалія.

І хоча наразі жодна з держав-реципієнтів скрапленого російського газу не заявила про своє невдоволення пропозиціями 19-го пакета санкцій, варто придивитися, що буде відбуватися за лаштунками.

Щоправда, декякі з названих країн вже замінююють російський СПГ на американський.

"Ми досягаємо прогресу у відмові від закупівель у Росії, фактично скорочуючи їх… Іспанські компанії суттєво збільшили наші закупівлі СПГ зі США, тож певним чином ми вже відходимо від Росії, і добре, що ми маємо конкретний календар", – повідомив міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо 19 вересня на полях неформального засідання міністрів економіки та фінансів ЄС у Копенгагені.

Він заявив, що можливість просуватися швидше у плані відмові від росСПГ – "це також хороша новина". "Ми будемо наполягати на цьому з іспанської точки зору", – додав Куерпо.

За інформацією "ЄвроПравди", проблем з достроковою відмовою від російського скрапленого газу не будуть мати й Португалія і Нідерланди, які вже працюють над тим, щоб мінімізувати його закупівлі.

Дещо складніша ситуація з Францією та Бельгією, які донедавна мали певні застереження.

Принаймні, на початку літа, коли Єврокомісія лише презентувала свою пропозицію повної відмови від росСПГ, ці дві держави вимагали додаткових гарантій того, що це не призведе до зростання цін.

Щоправда, бажання обох держав підтримувати хороші стосунки з партнерами зі США може переважити турботу про економічну доцільність: адже саме американським скрапленим природним газом Євросоюз хоче замінити російський.

Так, як цього й прагне Трамп.

****

Брюсельські посадовці не приховують, що розраховують на американське постачання СПГ на європейські ринки, яке прийде на заміну російському.

"Логіка політичного зобов’язання, яке ми уклали з американцями в межах торговельної угоди влітку, має енергетичний компонент, який, по суті, передбачає, що ми купуватимемо енергетичні продукти, сировину, на суму 750 мільярдів доларів протягом трьох років", – нагадала у четвер, 18 вересня, речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен.

За її словами, частина обіцяної суми буде направлена, у тому числі, й на закупівлю американського скрапленого газу: "Ті обсяги, які ми більше не купуємо в Росії, необхідно замінити іншими джерелами".

"Ми також були дуже, дуже послідовними ще до того, як розпочалася друга адміністрація Трампа, у тому, що ми дійсно бачимо потенціал у тому, щоб купувати більше СПГ зі США. І знову ж таки, насамперед існує потреба компенсувати обсяги, які ми більше не імпортуємо з Росії", – додала Ітконен.

Плани ЄК збільшити обсяги купівлі газі із США мають послабити опір новому санкційному пакету.

Адже навряд чи якась із європейських держав – включаючи Францію та Бельгію, чи навіть Угорщину – стане відкрито опонувати цій ідеї, відкрито виступаючи проти інтересів США.

І так само Словаччина, а точніше - її прем'єр-міністр Роберт Фіцо, навряд чи зважиться самостійно опонувати не лише ЄС, але й Сполученим Штатам.

Отже, є всі шанси не просто на досить швидке ухвалення 19-го пакет, але й на те, що найбільш болісні для РФ санкції не будуть вилучені з нього заради загальноєвропейського консенсусу.

Авторка: Тетяна Висоцька,

кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі