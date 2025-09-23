Опрос: рейтинг Трампа в США несколько просел на фоне экономических проблем

Рейтинг президента США Дональда Трампа за последние недели несколько снизился на фоне обеспокоенности американцев состоянием экономики и способностью республиканцев сдержать рост цен.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Reuters/Ipsos.

Опрос, который проходил 19-21 сентября, показал, что деятельность Трампа на посту президента США одобряют 41% американцев – ниже 42% в опросе, проведенном 5-9 сентября.

Около 54% респондентов сказали, что экономика США движется в неправильном направлении – на 1 процентный пункт больше, чем в августе (53%) и на 2 пункта больше, чем в июле (52%).

Также из опроса Reuters/Ipsos следует, что только 35% респондентов одобряют политику Трампа в экономической сфере, а 28% положительно оценивают его действия в отношении стоимости жизни – на 1 пункт меньше, чем в предыдущих опросах.

Дональд Трамп вернулся в Белый дом в этом году с обещанием улучшить экономику. Последние данные свидетельствуют, что в августе в США уровень безработицы вырос до почти четырехлетнего максимума в 4,3%, а инфляция ускорилась.

Однако беспокойство американцев по поводу экономики было еще выше в начале года, когда Трамп угрожал агрессивно ввести тарифы на импортные товары, что привело к резкому падению цен на фондовом рынке.

Опубликованный в прошлом году опрос The Economist и YouGov зафиксировал самый низкий рейтинг одобрения Трампа за время его второго срока – 39% против 57%, которые его не одобряют.

Напомним, в конце августа опрос Квиннипекского университета показал, что всего 37% зарегистрированных избирателей одобряют работу президента США.