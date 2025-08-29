Рейтинг одобрения Трампа достиг рекордно низкого уровня
Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до нового минимума за его второй срок.
Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют данные последнего опроса Квиннипекского университета, которые приводит The Hill.
В пятидневном опросе, который завершился в понедельник, 37% зарегистрированных избирателей заявили, что одобряют работу президента, по сравнению с 55%, которые ее не одобряют. Еще 7% заявили, что не знают, как ответить на вопрос.
Рейтинг одобрения Трампа с отрицательным балансом в 18 пунктов стал самым низким, зафиксированным с января 2021 года. Он также означает чистое падение на 4 пункта с июля, когда его рейтинг составлял 40% одобрения и 54% неодобрения (отрицательный баланс 14 пунктов).
Последний опрос зафиксировал как самый низкий рейтинг одобрения Трампа за его второй срок, так и самый высокий рейтинг неодобрения.
Предыдущий самый низкий рейтинг одобрения Трампа был зафиксирован в начале июня, когда 38% одобряли его, а 54% не одобряли.
В последнем опросе 84% республиканцев одобряют то, как Трамп выполняет свою работу, тогда как 9% не одобряют и 7% говорят, что не знают или пропускают этот вопрос.
В прошлом месяце 90% республиканцев одобряли Трампа, тогда как 8% не одобряли и 2% не знали или не отвечали.
Между тем среди демократов 98% не одобряют его в августе, по сравнению с 95% в июле.
Среди независимых 58% не одобряют президента США, 31% одобряют, а 11% не знают или не отвечают. В прошлом месяце 59% не одобряли, 33% одобряли, а 8% не отвечали.
Опрос был проведен 21-25 августа среди 1220 зарегистрированных избирателей и имел погрешность 3,4 процентного пункта.
