ЕС выделяет 40 миллионов евро на защиту украинцев от зимних холодов

Европейская комиссия объявила о выделении дополнительных 40 миллионов евро гуманитарной помощи, чтобы помочь украинцам пережить четвертую зиму российской захватнической войны.

Как пишет "Европейская правда", об этом комиссия сообщила в пятницу, 12 сентября.

Новая поддержка призвана усилить готовность Украины к зиме и защитить гражданских от экстремального холода.

Партнеры ЕС по предоставлению гуманитарной помощи обеспечат материалы для укрытий, отремонтируют поврежденные дома и центры для переселенцев, улучшат доступ к воде, санитарным условиям и отоплению.

Финансирование будет включать денежную помощь, твердое топливо, отопительные приборы и изоляционные материалы, а также обустройство пунктов обогрева.

Особое внимание будет уделено уязвимым группам, таким как пожилые люди, дети, лица с инвалидностью и переселенные семьи.

Через Механизм гражданской защиты ЕС передал более 156 тысяч тонн гуманитарных грузов. В ответ на масштабное уничтожение энергетической инфраструктуры Украины эта поддержка включает энергетическое оборудование, в частности 9 342 генератора, 6 917 трансформаторов и миллионы энергосберегающих LED-ламп.

Параллельно ЕС и его государства-члены мобилизовали более 4,2 миллиарда евро гуманитарной помощи для Украины и соседних стран.

Также ЕС скоординировал медицинскую эвакуацию более 4 500 пациентов из Украины в больницы в 22 европейских странах для лечения.

Также в пятницу стало известно, что Великобритания выделит 142 млн фунтов на помощь Украине в зимний период.

Норвегия поможет Украине с поставками газа перед зимой.