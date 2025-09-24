WSJ узнал, что стоит за изменением риторики Трампа в отношении Украины

Более благосклонные заявления Дональда Трампа относительно шансов Украины добиться успехов на поле боя стали следствием незначительных достижений России на поле боя и убеждения со стороны его советников и Владимира Зеленского.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Wall Street Journal.

По информации WSJ, в последние дни Трамп готовился к встрече с Зеленским, общаясь с чиновниками своей администрации, которые давно настаивают на более жесткой позиции в отношении России.

Среди них в публикации упоминают спецпосланника президента США Кита Келлога и нового посла в ООН Майка Волца – они рассказали Трампу, что "Россия за последние годы достигла незначительного прогресса" на поле боя.

Также американский президент узнал, что Украина запланировала наступление, "которое потребует поддержки разведки США", сказали собеседники The Wall Street Journal.

Также собеседники WSJ упоминают среди факторов изменения риторики Трампа действия Зеленского после скандальной встречи в Белом доме – в частности принятие требования США о прекращении огня и публичную благодарность американскому президенту за его усилия.

Эти источники добавили, что Трамп, несмотря на изменение риторики, пока не изменил политику в отношении Украины и, хотя и продолжает разрешать продажу ей вооружений, "ограничивает использование американского оружия для атак на суверенной территории России".

Напомним, накануне президент США неожиданно высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.

Однако, по данным СМИ, несколько чиновников и дипломатов ЕС выразили глубокий скептицизм по поводу заявления Трампа.

