Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских боеприпасов

В немецком Гамбурге в четверг, 25 сентября, был подписан меморандум о строительстве завода немецкого оборонного концерна Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Латвии, пишет "Европейская правда".

В подписании меморандума приняли участие премьер-министр Латвии Эвика Силиня, министр экономики Виктор Валайнис, член правления SIA "Valsts aizsardzības korporācija" (VAK) Ингрида Кирсе и представители Rheinmetall.

Для строительства завода планируется создать совместное предприятие. В рамках проекта планируется привлечь более 200 млн евро инвестиций, а в течение десяти лет экспорт завода может превысить три миллиарда евро.

Начало строительства завода запланировано на весну 2026 года, а начало производства – на год позже.

"Сотрудничество с Rheinmetall дает возможность привлечь сотни миллионов евро инвестиций, создать новые рабочие места и предоставить латвийским предприятиям доступ к технологиям высочайшего класса. Это укрепляет не только нашу экономику, но и национальную безопасность и коллективную оборону НАТО", – сказала Силиня.

В мае стало известно, что правительство Латвии ведет переговоры с Rheinmetall по производству оборонного оборудования внутри страны.

А недавно писали, что в немецком городе Веце оборонный подрядчик Rheinmetall построил завод, где будут изготавливаться детали фюзеляжа для американского бомбардировщика-невидимки F-35.