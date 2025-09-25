Рютте поговорил с премьером Дании об инцидентах с БпЛА: воспринимаем "очень серьезно"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в четверг поговорил с датской премьер-министром Метте Фредериксен о последних инцидентах с неизвестными дронами в воздушном пространстве Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Рютте написал в Х.

По словам генсека НАТО, ситуацию с дронами, которые нарушили воздушное пространство Дании, "мы воспринимаем очень серьезно".

"Члены НАТО и Дания совместно работают над тем, как обеспечить безопасность и защиту нашей критической инфраструктуры", – добавил он.

Фредериксен на Х по итогам разговора с генсеком также написала, что НАТО будет сотрудничать с Данией над тем, что мы можна сделать вместе, чтобы обеспечить безопасность и защиту.

Напомним, 25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в частности возле военных объектов. Из-за них приостанавливал работу аэропорт города Ольборг на севере Дании.

В правительстве считают новый инцидент с БПЛА над Данией гибридной атакой, цель которой в первую очередь психологическое воздействие, и что с большой вероятностью нечто подобное повторится.

Перед этим поздно вечером 22 сентября загадочные беспилотники на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло. Датская премьер-министр Метте Фредериксен назвала эти события "серьезной атакой на критическую инфраструктуру Дании" и не исключила, что к этому может быть причастна Россия.