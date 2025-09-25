Рютте высмеял заявление Кремля, что РФ – это медведь, а не "бумажный тигр"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте иронично отреагировал на заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова, который стал утверждать, что Россия не является "бумажным тигром", как ее назвал Дональд Трамп.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News.

По словам Рютте, "если вы не "бумажный тигр", а настоящий медведь, то вам не нужно об этом объявлять", поэтому такие слова он считает признаком слабости России.

"Если бы я был Путиным и так же, как он, интересовался историей своей страны, то сегодня мне было бы непереливки. У вас (России. – Ред.) очереди из автомобилей, которые ждут, чтобы заправиться бензином", – сказал генсек.

"Этот мощный производитель нефти (РФ. – Ред.) сейчас вынужден был сократить экспорт в такие страны, как Турция и Индия, потому что они больше не могут этого делать из-за того, что украинцы так эффективно атакуют их нефтеперерабатывающие заводы и т.д.", – добавил он.

По мнению Рютте, именно поэтому в интересах России было бы "реально присоединиться к инициативе" президента США Дональда Трампа, чтобы положить конец развязанной ими войне против Украины.

Ранее на этой неделе Трамп в посте на Truth Social написал, что Украина может вернуть захваченные Россией территории, а саму РФ сравнил с "бумажным тигром" (английское выражение, которое примерно означает "колос на глиняных ногах").

Комментируя это накануне, пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что "Россия отнюдь не тигр, Россия все-таки больше ассоциируется с медведем".

Отметим, что Рютте не впервые высмеивает Кремль. В июле он с юмором прокомментировал пророчество Сергея Лаврова о "крахе" НАТО, сказав, что тот был министром иностранных дел России "со времен рождения Иисуса Христа".