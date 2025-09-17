В Британии арестовали четырех человек из-за появления фото Трампа с Эпштейном на Виндзорском замке

В Великобритании арестовали четырех человек после того, как изображение президента США Дональда Трампа вместе с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном были спроектированы на Виндзорский замок.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Как указано, именно в Виндзорском замке король Чарльз III будет принимать Трампа во время его государственного визита в Великобританию.

Трамп прибыл в Британию поздно вечером во вторник. Ранее в этот день протестующие развернули возле Виндзорского замка огромный баннер с фотографией Трампа и Эпштейна, а позже спроецировали несколько их изображений на одну из башен замка.

Reuters

Reuters

Впоследствии полиция сообщила о задержании четырех человек после "незаконной проекции" на Виндзорском замке, которую они описали как "публичный трюк". Задержанные пока остаются под стражей.

На прошлой неделе демократы в Палате представителей Конгресса США обнародовали письмо, которое Трамп якобы написал Эпштейну на день рождения более 20 лет назад, хотя Белый дом отрицает его подлинность.

Письмо также было спроецировано на замок вместе с фотографиями жертв Эпштейна, новостями об этом деле и полицейскими отчетами.

Трамп дружил с Эпштейном до того, как стал президентом, но поссорился с бывшим финансистом за несколько лет до его смерти в тюрьме в 2019 году.

Финансист Джеффри Эпштейн в 2019 году покончил с собой в тюремной камере, ожидая суда по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

В последние недели дело Эпштейна приобрело особый политический вес в США, когда появились доказательства возможных близких отношений покойного и Дональда Трампа, которые тот публично отрицает.

Из-за публикации материала о близком знакомстве Трампа и Эпштейна Белый дом отомстил журналистам The Wall Street Journal, исключив их из пресс-пула.