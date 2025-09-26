Великобритания вводит цифровые ID для борьбы с нелегальной миграцией

Великобритания заявила в пятницу, что введет обязательную цифровую ID-программу для британских граждан и резидентов, которые начинают новую работу, как способ сдерживания нелегальной миграции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство Reuters.

По словам главы британского правительства Кира Стармера, это усложнит возможность работать нелегально в Британии и "сделает наши границы безопаснее".

Опросы показывают, что вопрос миграции является главной заботой избирателей в Британии, и Стармер находится под сильным давлением с требованием остановить нелегальный въезд мигрантов в страну, которые прибывают на небольших лодках из Франции.

Политические оппоненты правительства, впрочем, утверждают, что новая мера не остановит мигрантов и может ограничить гражданские свободы.

Правительство заявило, что цифровое удостоверение будет храниться на мобильных телефонах людей и станет обязательной частью проверок, которые работодатели уже должны осуществлять при найме работников.

Впоследствии его также будут использовать для доступа к другим услугам, в частности ухода за детьми, социальной помощи и налоговых записей.

В 2000-х годах Лейбористская партия Стармера, тогда под руководством Тони Блэра, пыталась ввести идентификационную карточку, но план в конце концов был отменен преемником Блэра Гордоном Брауном, который называл это ограничением гражданских свобод.

Британцам не выдавали идентификационных карточек со времени их отмены после Второй мировой войны, и обычно они используют другие официальные документы – такие как паспорта или водительские удостоверения – для подтверждения своей личности, когда это нужно.

Ранее сообщалось, что 2025 год может стать для Великобритании рекордным по количеству мигрантов, прибывших к ее берегам из Франции через Ла-Манш.

Недавно Лондон и Париж заключили соглашение, предусматривающее возвращение во Францию мигрантов, которые добрались до берегов Британии на лодках через Ла-Манш.

На днях это соглашение заработало на практике.