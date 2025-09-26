Европейский производитель перехватчиков к Patriot намекает, что готов увеличить производство

Европейский производитель ракет MBDA готов расширить производство ракет-перехватчиков к ЗРК Patriot в Германии, если получит большие контракты.

Об этом в общении с Reuters сказал управляющий директор немецкого отдела компании Томас Готтшильд, пишет "Европейская правда".

Руководитель MBDA Deutschland отметил, что там готовы расширить производство ракет-перехватчиков к Patriot на новом заводе в Германии, если контракты на них "достигнут определенного порога".

Как известно, ЗРК Patriot является американской системой производителя Raytheon и сейчас крайне важен и для Украины, и для европейских членов НАТО, которые имеют эти системы на вооружении. На фоне российско-украинской войны начали нарастать опасения относительно дефицита ракет-перехватчиков и зависимости Европы в этом вопросе от поставок из США.

В 2024 году Германия, Нидерланды и Испания договорились о первом европейском производстве для систем Patriot в Европе – тогда заключили контракт на 5,1 млрд евро, предусматривающий закупку до тысячи перехватчиков у совместного завода Raytheon-MBDA в Баварии.

Это новое предприятие должно удвоить глобальные возможности по производству ракет типа PAC 2.

"Мы движемся по графику. Мы планируем запуск производства в конце 2026 года, чтобы обеспечить первые поставки в начале 2027 года. А если заказы пересекут определенный порог – мы готовы инвестировать в дополнительные мощности производства", – сказал Готтшильд.

Он не стал раскрывать начальных запланированных мощностей, объяснив это соображениями безопасности.

Готтшильд также отметил, что при необходимости MBDA Deutschland сможет развернуть производство и пусковых установок Patriot, отметив, что компания имеет соответствующую технологическую экспертизу и занималась их обслуживанием.

"Мы это можем. Это лишь вопрос сотрудничества между нами и Raytheon – и пожеланий нашего основного клиента Бундесвера, или других клиентов, которые заинтересованы в производстве пусковых", – отметил он.

Напомним, Дания недавно выбрала для закупок франко-итальянскую систему ПВО вместо американской Patriot.

Президент Украины говорил, что к первым пакетам американского оружия, которые Украина получит за средства других союзников в НАТО по механизму PURL, будут ракеты для Patriot и Himars.