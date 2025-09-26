Премьер Бельгии раскритиковал предложение "репарационного кредита" Украине за счет активов РФ

Премьер-министр Бельгии раскритиковал предложение Европейской комиссии использовать замороженные активы российского центрального банка для финансирования "репарационного кредита" Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал на полях Генассамблеи ООН, его цитирует Euractiv.

Его заявление ставит под сомнение планы Еврокомиссии по более широкому использованию денежных средств, связанных с замороженными активами РФ, для поддержки бюджетных потребностей Киева и восстановления страны.

Большинство активов хранятся в Euroclear, брюссельском клиринговом центре, что делает Бельгию ключевым игроком в переговорах ЕС.

"Забрать деньги Путина и оставить риски (Бельгии)? Этого не будет, хочу четко сказать", – заявил бельгийский премьер-министр Барт де Вевер.

"Если страны увидят, что деньги центральных банков могут исчезнуть, как только европейские политики посчитают это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны", – добавил он.

Его комментарии прозвучали после того, как канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал план Еврокомиссии в колонке, опубликованной в Financial Times в четверг.

"Я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабах, которые обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет", – написал Мерц.

В завуалированной колкости в адрес немецкого коллеги Де Вевер призвал других лидеров ЕС "говорить и нарабатывать решения, а не просто ежедневно делиться мнениями". "Меня это довольно раздражает", – добавил он.

Представитель бельгийских властей позже уточнил, что Бельгия не отвергает план Еврокомиссии категорически, но хочет увидеть гораздо больше деталей, прежде чем потенциально согласиться.

"Мы всегда рассматриваем предложения комиссии конструктивно и внимательно", – отметил он.

Представитель Еврокомиссии в ответ сказал, что они не комментируют комментарии, но евроинститут активно работает над подготовкой предложения.

Дипломаты ЕС обсудят план комиссии на встрече в Брюсселе в пятницу.