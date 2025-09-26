Укр Рус Eng

В Венгрии прокомментировали ответ Киева на санкции против украинских военных

Новости — Пятница, 26 сентября 2025, 18:16 — Олег Павлюк

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто поставил под сомнение дальнейшее движение Украины в Европейский Союз после того, как она запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным лицам в ответ на аналогичные действия Будапешта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Сьянтяро в своем посте пожаловался на то, что Украина якобы "в течение десяти лет проводит антивенгерскую политику".

"Венгерская община в Закарпатье была лишена своих прав, венгра забили до смерти во время принудительного призыва в армию, было совершено нападение на нефтепровод, который имеет важное значение для энергообеспечения Венгрии, а теперь венгерским военным руководителям запрещено въезжать на территорию Украины", – перечислил он.

Глава венгерского МИД после этого написал, что на такие якобы действия Киева вряд ли можно ответить поддержкой его евроинтеграции.

"И вместо этого они ожидают нашей поддержки их вступления в ЕС? Да они, наверное, шутят", – сказал Сийярто.

Этот пост появился после того, как глава МИД Андрей Сибига сообщил, что Украина в ответ на действия Венгрии запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным лицам.

Это зеркальный ответ на запрет Венгрией въезда для ряда украинских военных чиновников, который Сибига назвал "безосновательным".

Венгрия
