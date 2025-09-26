Навроцкий подписал закон о помощи украинцам в Польше

Польский президент Кароль Навроцкий подписал закон о помощи гражданам Украины, который решает вопрос их статуса в Польше после 30 сентября.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом в пятницу сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий.

Богуцкий объявил, что Навроцкий подписал три закона, среди которых – и принятый недавно парламентом закон о помощи украинцам.

Глава канцелярии президента Польши добавил, что Навроцкий больше не подпишет ни одного другого закона о помощи гражданам Украины.

"Мы должны перейти к нормальным правилам в отношении граждан Украины. У правительства есть на это полгода. Президент сегодня посылает очень четкий сигнал – конец с преференциями, с особыми условиями. Эти вопросы нужно решать на основе общих правил, которые касаются всех", – добавил он.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

