У Трампа объяснили, с чем связано потепление в отношениях с Беларусью

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что потепление в отношениях с Беларусью, которой руководит самопровозглашенный президент Александр Лукашенко, связано с попытками Вашингтона "обеспечить линии связи" с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", заявление Келлога приводит The Guardian.

Как рассказал спецпредставитель президента США, внимание США к Лукашенко объясняется тем, что "мы знаем, что он много разговаривает с президентом Путиным".

"Мы не знаем, что он говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним. Но что мы сделали, так это наладили связь, чтобы обеспечить открытость линий связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются президенту Путину", – сказал он.

По словам Келлога, именно поэтому США пошли на снятие санкций с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

"Это была причина, почему мы это делали; сначала мы не собирались освобождать политических заключенных", – добавил он.

Келлог подчеркнул, что успех в освобождении некоторых политических заключенных был положительным моментом, но "общая цель заключалась не в освобождении политических заключенных, а в поиске наилучшего решения относительно войны между Украиной и Россией".

Он также сказал, что США не "наивны" в отношении режима Лукашенко, и "мы знаем, что если он освободит одного (заключенного), то, вероятно, захватит еще двух".

Келлог также добавил, что соглашение с Беларусью заключалось в том, чтобы в "Белавиа" отремонтировали свои самолеты, поскольку "желательно, чтобы их самолеты не падали с неба", но дать понять, что они не должны использовать их для "мерзких целей" и перевозок мигрантов в Европу.

В последние недели администрация Дональда Трампа пытается наладить контакт с режимом в Минске, свидетельством чего стали освобождения белорусских политзаключенных.

В рамках этих усилий США сняли санкции с белорусской государственной авиакомпании "Белавиа".

Лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская заявила, что самопровозглашенный белорусский лидер пытается обмануть президента США Дональда Трампа, используя такие шаги, как освобождение политзаключенных.

