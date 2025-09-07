Сибига требует решительной реакции от партнеров на удар РФ с рекордным количеством дронов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что атака РФ на украинские города с использованием рекордного количества дронов требует решительной реакции со стороны партнеров Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава украинского МИД написал в Х.

По словам украинского министра, впервые с начала полномасштабной войны Россия повредила здание украинского правительства в Киеве.

"Уже одно это является серьезной эскалацией", – подчеркнул Сибига.

Он подчеркнул: самый большой цинизм заключается в том, что "эти жестокие атаки происходят как раз в тот момент, когда президент Трамп прилагает все усилия для достижения мира".

"Но вместо того, чтобы ответить взаимностью на эти усилия и согласиться на встречу лидеров, Путин отвергает дипломатию и усиливает террор", – добавил Сибига.

Глава МИД отметил, что только давление на РФ может положить конец эскалации террора.

"Российская военная машина работает за счет доходов от нефти и газа. Мы призываем наших союзников прекратить ее финансирование, чтобы положить конец войне. "Антирекорды" российского террора требуют решительных ответных мер", – написал он.

Сибига призвал к новым "жестким" санкциям против России, а также укреплению Украины, в частности в противовоздушной обороне.

"Ожидание не принесет результатов – действовать нужно сейчас", – резюмировал он.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после массированного удара РФ заявила, что "Кремль издевается над дипломатией".

А глава МИД Чехии Ян Липавский назвал хозяина Кремля Владимира Путина"трусом, который нападает на женщин и детей".