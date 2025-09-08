СМИ: делегация ЕС посетит Вашингтон, чтобы обсудить совместные санкции против России

Европейский Союз рассматривает возможность введения новых санкций против около шести российских банков и энергетических компаний – на этой неделе делегация ЕС посетит Вашингтон, чтобы обсудить возможность совместных действий.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует Bloomberg.

Евросоюз обсуждает санкционный пакет, который станет 19-м с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году.

ЕС надеется координировать некоторые из своих мер с США, заявили источники, которые высказались на условиях анонимности. Делегация чиновников ЕС на этой неделе посетит Вашингтон, чтобы встретиться с американскими коллегами и обсудить возможность совместных действий.

"Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши партнеры в Европе поддержали нас", - заявил министр финансов Скотт Бессент в интервью программе NBC в воскресенье.

США и Европа обсуждают новые санкции и вторичные тарифы в отношении России, надеясь, что "коллапс" российской экономики заставит Путина сесть за стол мирных переговоров с Украиной, добавил он.

Президент США Дональд Трамп до сих пор воздерживался от введения прямых санкций против России. Однако Трамп удвоил тарифы на товары из Индии до 50% из-за продолжения закупок ею российской нефти.

Помимо дополнительных сборов с покупателей российской нефти, США рассматривают возможность введения санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров РФ и энергетических компаний "Роснефть" и "Лукойл" как часть перечня потенциальных вариантов, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg.

По словам источников, будущий пакет ограничений ЕС предусматривает ужесточение санкций в отношении российских судов "теневого флота", нефтетрейдеров в третьих странах и может предусматривать запрет на перестрахование танкеров, находящихся в списке.

Президент США Дональд Трамп сказал в воскресенье, что готов перейти ко второй фазе санкций против России.

Трамп также заявил в воскресенье, что отдельные европейские лидеры посетят Соединенные Штаты в понедельник или вторник, чтобы обсудить пути решения российско-украинской войны.