Бессент заявил о готовности США довести экономику РФ до "полного коллапса"

Министр финансов Скотт Бессент в воскресенье заявил, что США готовы сотрудничать с европейскими странами с целью введения дополнительных санкций, чтобы довести до коллапса экономику России.

Об этом он сказал в эфире NBC News, сообщает "Европейская правда".

Бессент отметил, что Соединенные Штаты готовы усилить давление на Россию, но им нужно, чтобы европейские партнеры поддержали их.

"Сейчас мы находимся в соревновании между тем, как долго сможет продержаться украинская армия, и тем, как долго сможет продержаться российская экономика... И если США и (Европейский Союз) смогут вмешаться, ввести больше санкций, дополнительные пошлины на страны, которые покупают российскую нефть, российская экономика потерпит полный коллапс, и это заставит президента Путина сесть за стол переговоров", – сказал Бессент.

В прошлом месяце администрация Трампа ввела 50-процентные тарифы в отношении Индии, ссылаясь на то, что страна продолжает покупать российскую нефть в условиях войны в Украине.

Комментарии Бессента прозвучали всего через несколько часов после того, как Россия провела воздушную атаку с рекордным количеством дронов и ракет за время войны, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека и было повреждено здание правительства в Киеве.

Его замечания прозвучали также через несколько недель после того, как президент Дональд Трамп полетел в Аляску, чтобы впервые за свой второй срок встретиться с Путиным.

С тех пор переговоры о перемирии или окончании войны зашли в тупик, а Россия продолжает свои воздушные удары по Украине.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что участники саммита "коалиции решительных" в Париже в четверг во время разговора с президентом США Дональдом Трампом обсудили пути прекращения российской агрессии и гарантии безопасности для Украины.

Рекомендуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Коалиция нерешительных. Какие гарантии безопасности готовят для Украины государства Европы и США