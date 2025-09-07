Укр Рус Eng

Свириденко показала пошкоджену обстрілом РФ будівлю уряду і звернулась до партнерів

Новости — Воскресенье, 7 сентября 2025, 15:36 — Кристина Бондарева

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко опублікувала відео з пошкодженої російським обстрілом будівлі Кабміну та звернулась до українських партнерів з закликом зупинити РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У соцмережі Х Свириденко опублікувала відео, на якому вона показує, як зараз виглядає будівля уряду України після ранкової російської атаки.

Прем’єрка запевнила, що стіни буде відновлено, оскільки це "лише цегла", але життя людей не можна повернути – унаслідок нічної російської атаки загинули 4 людини та 44 отримали поранення.

За словами Свириденко, очевидно, що Росія не хоче миру.

"Ми маємо заклик до наших партнерів: допоможіть нам закрити небо, давайте підсилимо санкції проти Росії, давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися", – закликала у відео прем’єр-міністерка України.

У дописі вона зазначила, що Україні потрібна сильніша протиповітряна оборона, щоб захистити міста та енергетичну систему з наближенням зими, а також – жорсткіші санкції, які позбавлять агресора доходів від нафти й газу.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що масований обстріл України Росією з використанням рекордної кількості дронів та ракет у ніч на 7 вересня свідчить про небезпечну нову фазу терористичної кампанії Москви.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у розмові з французьким колегою Емманюелем Макроном у неділю скоординував подальші кроки для відповіді РФ на нічний обстріл України.

