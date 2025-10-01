Почему коалиция Туска дала трещину и при чем здесь новый президент Польши

В польской политике снова запахло острым кризисом.

Ареной противостояния различных политических видений стал Центральный коммуникационный порт – крупнейший инфраструктурный "долгострой" предыдущей власти, во времена правления партии "Право и справедливость".

Усилиями президента Кароля Навроцкого, за которым стоит оппозиционная партия "Право и справедливость", проект снова реанимировали.

В парламентской коалиции во главе с премьером Дональдом Туском рассчитывали быстро "завалить" законопроект, но не получилось. Благодаря части голосов правящей коалиции.

О трещинах в коалиции Дональда Туска и шансе для оппозиции Польщи, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Восстание против Туска? Почему польская коалиция стала как никогда близка к развалу. Далее – краткое изложение статьи.

Центральный коммуникационный порт (ЦКП) – польский мегапроект, который разрабатывался еще при правлении партии "Право и справедливость" (хотя идея возникла раньше) как символ великой Польши, прорывающейся в инфраструктурном плане.

Впрочем, для партии "Право и справедливость" ("ПиС") это не только инфраструктурный, но и политический проект.

Еще во время избирательной кампании президент Кароль Навроцкий, тогда независимый кандидат при поддержке "ПиС", заявлял, что хотел бы видеть возвращение этой инвестиции к первоначальной концепции партии Ярослава Качиньского.

Для действующего правительства Дональда Туска ЦКП – это серьезный вызов.

С одной стороны, миллиардные вливания в мегапроект могут выглядеть как безответственность во времена вызовов безопасности, а с другой – категорическое "нет" может оттолкнуть умеренных избирателей, которые стремятся видеть Польшу современной, конкурентоспособной и интегрированной с Европой.

Проблема Центрального коммуникационного порта поставила под вопрос существование коалиции, которая и без того является нестабильной.

Показательным стало голосование 26 сентября, когда Сейм не поддержал предложение "Левицы" об отклонении в первом чтении президентского законопроекта об обеспечении строительства ЦКП.

Результаты голосования выявили внутренний раскол в большинстве.

Среди тех, кто проголосовал против, было 9 депутатов "Польши-2050" (младшего партнера по коалиции), включая лидера движения – маршалка (спикера) Сейма Шимона Головню.

Нынешняя ситуация вокруг Головни заслуживает отдельного внимания, ведь он открыто говорит о своих новых политических амбициях.

Стоит напомнить, что осенью 2023 года Головня был назначен председателем Сейма не на весь период, а только на два года – а осенью 2025 года он должен уступить должность в пользу представителя "Левицы".

Должность спикера была нужна Головне для успеха на президентских выборах, однако его кандидатура откровенно провалилась.

Нынешние низкие рейтинги Головны и его партии ставят под вопрос их политическое будущее.

На этом фоне маршалок Сейма сделал заявление, что подал заявку на должность верховного комиссара ООН по делам беженцев, однако он сам не верит в назначение.

Создается впечатление, что маршалок Сейма пытается оставить себе запасной выход: в случае обострения внутренней борьбы в коалиции он может искать новые горизонты – не только в Варшаве, но и в международных структурах.

События в Сейме и новые амбиции маршалка показали, что коалиция скорее напоминает временный пакт, чем прочный союз, и имеет трещины, которые трудно замаскировать даже самыми красивыми словами о единстве.

И каждая новая трещина – шанс для оппозиции расколоть коалицию.

Конфликт между президентом Навроцким и правительством Туска явно не укрепляет украинско-польское сотрудничество.

И что важнее, пока в этом конфликте верх берет президент, гораздо более критично настроенный к Украине.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Восстание против Туска? Почему польская коалиция стала как никогда близка к развалу.