В Польше потерпел крушение вертолет, найдено тело пилота

В Польше в четверг нашли обломки вертолета Robinson R44 Raven II, который ночью исчез с радаров; пилот погиб.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Масштабная поисковая операция, к которой привлекли полицию, пожарных и спасательные службы, продолжалась с ночи в Малопольском воеводстве после потери связи с легким вертолетом Robinson R44 Raven II.

Сигнал с ним был потерян над районом города Лиманова.

Поиски проводились преимущественно в районах Касина-Велька и Касинка-Мала, где в последний раз фиксировали вертолет. Полицейские использовали дроны и квадроциклы, а также вертолет полиции находился в режиме ожидания. Его использованию препятствовали сложные погодные условия, в частности густой туман, который ограничивал видимость.

Утром на склонах горы Любогощ были найдены обломки вертолета и одно тело. Обстоятельства катастрофы будут расследовать Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий и прокуратура.

Фото: Hubert Ciepli

По неофициальной информации, полученной агентством PAP, вертолет совершал частный рейс в Венгрию и возвращался в Польшу. На борту находился только 30-летний пилот.

Напомним, в Великобритании в среду, 3 июня, вертолет Королевского флота разбился в поле в графстве Девон. При аварии погибли трое военнослужащих.

2 июня два человека погибли в результате авиакатастрофы вблизи Праги.