В Польше потерпел крушение вертолет, найдено тело пилота
Новости — Четверг, 4 июня 2026, 11:48 —
В Польше в четверг нашли обломки вертолета Robinson R44 Raven II, который ночью исчез с радаров; пилот погиб.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.
Масштабная поисковая операция, к которой привлекли полицию, пожарных и спасательные службы, продолжалась с ночи в Малопольском воеводстве после потери связи с легким вертолетом Robinson R44 Raven II.
Сигнал с ним был потерян над районом города Лиманова.
Поиски проводились преимущественно в районах Касина-Велька и Касинка-Мала, где в последний раз фиксировали вертолет. Полицейские использовали дроны и квадроциклы, а также вертолет полиции находился в режиме ожидания. Его использованию препятствовали сложные погодные условия, в частности густой туман, который ограничивал видимость.
Утром на склонах горы Любогощ были найдены обломки вертолета и одно тело. Обстоятельства катастрофы будут расследовать Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий и прокуратура.
По неофициальной информации, полученной агентством PAP, вертолет совершал частный рейс в Венгрию и возвращался в Польшу. На борту находился только 30-летний пилот.
Напомним, в Великобритании в среду, 3 июня, вертолет Королевского флота разбился в поле в графстве Девон. При аварии погибли трое военнослужащих.
2 июня два человека погибли в результате авиакатастрофы вблизи Праги.