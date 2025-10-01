В США наступил шатдаун

Правительство США в среду в значительной степени прекратило свою работу – то есть наступил так называемый шатдаун – поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь соглашения о финансировании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Это 15-й правительственный шатдаун с 1981 года. Он остановит публикацию ожидаемого отчета о занятости за сентябрь, замедлит авиаперевозки, приостановит научные исследования, лишит американских военных заработной платы и отправит в вынужденные отпуска 750 тысяч федеральных служащих, что ежедневно будет стоить $400 миллионов.

Президент США Дональд Трамп предупредил конгрессменов-демократов, что шатдаун может проложить путь к "необратимым" шагам, включая сокращение еще большего количества рабочих мест и программ.

Шатдаун начался через несколько часов после того, как Сенат отклонил законопроект о краткосрочном финансировании, который позволил бы поддерживать работу правительства до 21 ноября.

Демократы выступили против документа из-за отказа республиканцев включить продление медицинских льгот для миллионов американцев, срок действия которых истекает в конце года. Республиканцы настаивают, что этот вопрос следует рассматривать отдельно.

Предметом споров о финансировании является $1,7 трлн на работу агентств, что составляет примерно четверть от общего бюджета правительства в $7 трлн.

Независимые аналитики предупреждают, что на этот раз шатдаун может длиться дольше, чем предыдущие, связанные с бюджетом, поскольку Трамп и представители Белого дома угрожают наказать демократов сокращением правительственных программ и федерального фонда заработной платы.

Самый длительный правительственный шатдаун в истории США длился более 35 дней в декабре 2018 года и январе 2019 года во время первого срока президентства Трампа, в результате спора о безопасности границ.

Напомним, в США в последние годы регулярно повторяются ситуации, когда решения о дополнительном финансировании принимаются в последний момент перед возможной приостановкой работы правительства.