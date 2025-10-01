Еврокомиссар Кос отметила "рекордные" темпы технической подготовки Украины к вступлению

Еврокомиссар по расширению Марта Кос отметила "рекордные" темпы технической работы, которая продвигает Украину на пути в ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью "Укринформу" во время визита в Украину.

Кос отметила, что процесс технической подготовки к вступлению Украины в ЕС может оставаться незаметным для широкой общественности, но он продолжается рекордными темпами.

"Было бы неправильно говорить, что процесс вступления остановился. Это совсем не так в технической части. Украина и ЕС показывают результат как никогда раньше. Как вы знаете, Украина завершила процесс скрининга законодательства в рекордно короткие сроки. Ни одна другая страна-кандидат не смогла достичь этого", – сказала Марта Кос.

На вопрос о сценариях для обхода вето Венгрии, который, вероятно, попытается продвигать председатель Евросовета Антониу Кошта, Кос сказала, что пока воздержится от деталей.

"Посмотрим, каким будет решение в среду (на евросаммите в Копенгагене. – Ред.). Возможно, мы продолжим работу в рамках какой-то рабочей группы, и тогда нам понадобится зеленый свет от государств-членов", – отметила она.

Также Кос акцентировала, что безотносительно процессов в ЕС Украина может и дальше делать свою "домашнюю работу" и повышать свою готовность.

"Чем больше реформ мы проводим сейчас, тем меньше останется сделать, когда мы будем открывать кластер за кластером... Вам не нужно ждать Венгрию для того, чтобы внедрять реформы. Мы готовы сопровождать вас в продвижении реформ сегодня, завтра и до конца", – сказала еврокомиссар.

Как известно, Марта Кос находится в Украине с трехдневным визитом и в среду проведет ключевые встречи в Киеве. В первый день в Ужгороде Кос выразила мнение, что Украина выполнила "домашнее задание" по правам нацменьшинств.