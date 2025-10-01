Фон дер Ляйен: половина из 4 млрд евро, предоставленных Украине ЕС 1 октября, должна пойти на дроны

Европейский Союз ожидает, что 2 из 4 млрд евро, перечисленных Украине от ЕС в среду, 1 октября, должны быть инвестированы в дроны.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 1 октября в Копенгагене, перед началом неформального саммита Европейского совета.

Украина должна инвестировать 2 млрд евро в производство дронов, убеждены в Еврокомиссии.

"Если говорить об Украине, то если мы все согласны, что Украина является нашей первой линией обороны, мы должны усилить военную поддержку для Украины. Именно по этой причине сегодня мы выделяем 4 миллиарда евро для Украины", – заявила фон дер Ляйен.

"2 миллиарда евро из этой суммы будет инвестировано в дроны", – уточнила она.

Она напомнила, что неформальный Европейский совет в Копенгагене будет обсуждать две темы: оборона и Украина.

Как сообщала "Европейская правда", 1 октября Украина получила транш от ЕС объемом 4 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA.

Механизм стран-членов G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) объемом до 50 млрд долларов США предусматривает направление Украине кредита, который погашается за счет доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

В 2024-2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти 28 млрд долларов США финансирования в рамках ERA.

Предыдущий транш макрофинансовой помощи от ЕС в объеме 1 млрд евро в рамках программы ERA Украина получила 10 сентября.

Тем временем в ЕС думают над новым решением по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.