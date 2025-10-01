Россия угрожает национализировать западные компании, если ЕС конфискует ее активы

Указ хозяина Кремля Владимира Путина открыл путь к более быстрой национализации иностранных компаний на территории России, что может быть использовано в качестве мести в случае конфискации замороженных российских активов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Подписанный Путиным во вторник указ позволяет ускорить продажу государственных активов по специальной процедуре, которая обосновывается как ответ на санкции против России.

Согласно ему, предварительная оценка стоимости компании ограничивается 10 днями, а государственная регистрация права собственности – ускоряется. Для осуществления таких сделок назначается "Промсвязьбанк", который обслуживает Минобороны РФ.

По словам источника Bloomberg в российской власти, указ Путина имеет целью ускорить продажу как российских, так и иностранных компаний.

"Если Европейский Союз начнет конфисковывать российские активы, Москва может ответить симметричными мерами", пишет Bloomberg со ссылкой на этого собеседника.

До сих пор Россия воздерживалась от национализации активов, принадлежащих международным компаниям, вместо этого передавая их во временное управление и перепродавая приближенным к Кремлю олигархам со значительными скидками.

Указ Путина появился на фоне обсуждения в ЕС плана предоставления Украине 140 миллиардов евро в виде займов из замороженных активов российского центрального банка.

Этот план не будет предусматривать конфискацию активов; к тому же, Москва получит средства обратно, если согласится компенсировать Украине убытки, нанесенные полномасштабной агрессией.

Главная дипломат ЕС Кая Каллас считает, что идея с так называемым "репарационным займом" Украине с использованием российских активов в Европе по своей сути не противоречит международному праву.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что предоставление "репарационного займа" Украине вызывает колебания у многих стран-членов ЕС. Среди сторонников этой идеи – Германия, Швеция и Финляндия.