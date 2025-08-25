В Бундесвере растет количество случаев праворадикального экстремизма

В Германии зафиксирован рост случаев праворадикального экстремизма в Бундесвере: только в 2024 году из-за таких инцидентов уволили более 90 военных.

Об этом говорится в ответе федерального правительства на вопрос депутата Бундестага Зады Салихович, передает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, количество инцидентов, связанных с праворадикальным экстремизмом, в Вооруженных силах Германии возросло: в 2024 году 97 членов Вооруженных сил Германии были уволены из-за инцидентов, связанных с праворадикальным экстремизмом, а в 2023 – 62.

Федеральное министерство обороны в своем последнем ответе перечисляет в общей сложности 280 подозрений в праворадикальном экстремизме – это примерно на 30% больше, чем в 2023 году.

Парламентский уполномоченный по вопросам Вооруженных сил уже весной указал на рост количества случаев с подобными цифрами. Министерство обороны теперь приводит, среди прочего, такой случай: солдат в Кельне якобы пел правые экстремистские песни и неоднократно делал гитлеровский салют в мае 2024 года.

Это один из десятков примеров, которые сейчас вызывают беспокойство в Бундесвере.

Только в более чем 17 подтвержденных случаях солдаты Бундесвера якобы делали гитлеровский салют в 2024 году. К ответственным лицам поступило гораздо больше сообщений о подозрительных инцидентах: в прошлом году около 50 солдат подозревались в том, что делали гитлеровский салют.

Как свидетельствует ответ федерального правительства, около 60 из обвиняемых солдат сначала сохранили доступ к оружию. Более 20 из обвиняемых солдат после этого все еще работали инструкторами. Эти цифры касаются преимущественно солдат и еще не включают резервистов Вооруженных сил Германии.

На следующей неделе ожидается исчерпывающий отчет Координационного управления по подозрениям в экстремизме Министерства обороны с дополнительными цифрами.

В настоящее время в Бундесвере служат около 180 тысяч профессиональных и временных военнослужащих, а также призывники и еще 80 тысяч гражданских сотрудников.

Парламентский уполномоченный по вопросам вооруженных сил Геннинг Отте заявил, что правовая ситуация в борьбе с экстремистами в Бундесвере улучшилась. В 2023 году предыдущее правительство федерального правительства внесло поправки в Закон о военнослужащих, чтобы упростить процедуру увольнения антиконституционных военнослужащих из Бундесвера.

Отте пояснил, что Бундесвер уже годами принимает последовательные меры для борьбы с экстремизмом.

Однако политик также призвал к более быстрому рассмотрению подозрительных случаев военной контрразведкой и к быстрым и эффективным проверкам безопасности.

"Этот процесс необходимо срочно ускорить, поскольку недопустимо, чтобы подозрительные случаи и, прежде всего, новые заявления слишком долго ждали необходимых проверок военной контрразведкой", – сказал он.

В начале июня писали, что согласно ежегодному отчету внутренней разведки Германии, ультраправая партия страны "Альтернатива для Германии" ("АдН") скрывает все большее количество правых экстремистов.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

Последние опросы показывают, что большинство немцев не поддерживают запрет ультраправой "АдН".

