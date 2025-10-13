Лекорню объявил состав нового правительства Франции

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню представил состав своего нового правительства в воскресенье, 12 октября, всего через два дня после повторного назначения.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Новый кабинет состоит как из государственных служащих, так и из политиков, среди которых есть и те, кого Лекорню пригласил в состав правительства во время своей первой попытки сформировать кабинет на прошлой неделе.

Как отмечается, среди тех, кто остался на своих должностях, – министр юстиции Жеральд Дарманен, министр бюджета Амели де Моншален и министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Ролан Лескюр, соратник президента Эмманюэля Макрона, который был назначен министром экономики и финансов в "неудачном правительстве" Лекорню, также останется на своей должности.

Консерватор Катрин Вотрен, которая занимала пост министра здравоохранения и труда при бывшем премьер-министре Франции, стала министром Вооруженных сил.

Анни Женевар и Рашида Дати – последняя из которых баллотируется на пост мэра Парижа в следующем году – останутся на должностях министра сельского хозяйства и министра культуры.

Начальник парижской полиции Лоран Нуньес займет пост министра внутренних дел.

"Было назначено правительство, которое имеет целью составить бюджет Франции до конца года. Я хотел бы поблагодарить женщин и мужчин, которые добровольно взяли на себя обязательства работать в этом правительстве, отложив свои личные и партийные интересы", – написал Лекорню в соцсети X.

Напомним, Франция погрузилась в еще более глубокий политический кризис с 6 октября, когда недавно назначенный премьером Лекорню, соратник Макрона, подал в отставку. Объясняя свое решение, Лекорню заявил, что не мог возглавлять правительство, когда условия управления страной "не выполнены".

Поздно вечером 10 октября Макрон после длительных консультаций с главными политическими силами переназначил Лекорню на пост премьер-министра.

После переназначения он заявил, что сделает все возможное, чтобы положить конец политическому кризису.

