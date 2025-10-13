СМИ: ЕС хочет ускорить соглашение о "репарационном займе" Украине

Европейский Союз все больше убеждается, что использование замороженных российских активов является единственным реальным способом обеспечить устойчивое финансирование Украины, поскольку другие источники финансирования исчерпываются, и в связи с этим стремится быстро достичь согласия по этому вопросу.

Об этом агентству Bloomberg рассказали информированные источники, сообщает "Европейская правда".

Как отметили собеседники агентства, ЕС будет стремиться достичь политического согласия по использованию активов для предоставления Украине так называемого "репарационного займа" на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе.

Как только это будет обеспечено, Еврокомиссия быстро начнет работу над юридическим предложением по механизму высвобождения средств до второго квартала следующего года, сообщили источники.

Чувство срочности возникает из-за того, что значительная часть ответственности за финансирование военных и экономических потребностей Украины сейчас ложится на Европу, поскольку США заявляют, что больше не будут оплачивать оружие для Киева, говорится в публикации.

К тому же несколько государств-членов ЕС охвачены политическим и бюджетным кризисом.

На этом фоне президент Владимир Зеленский дал понять, что некоторые союзники медлят с финансированием специальной программы закупок PURL, которая позволяет Украине покупать оружие у США за средства других стран-членов НАТО.

Согласно планам, которые обсуждаются ЕС, Украина получит около 140 млрд евро новых кредитов за счет замороженных росактивов.

Деньги будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить Украине репарации за ущерб, нанесенный войной.

По словам некоторых источников, если война будет продолжаться, Киеву, вероятно, понадобится более 200 миллиардов долларов для поддержки обороны и финансирования до конца этого десятилетия.

Страны-члены ЕС также обсуждают условия предоставления займов, должны ли средства использоваться для военных целей, экономических потребностей Украины или для обеих целей, а также сколько денег следует потратить на поставки из Европы и из других стран.

Страны ЕС хотят координировать использование активов с другими союзниками из G7, включая США, где хранится часть российских средств.

Источники рассказали, что этот вопрос будет обсуждаться министрами финансов G7 на этой неделе, вместе с новыми санкциями, направленными на давление на доходы России от энергоносителей.

G7 уже согласилась предоставить Украине доходы, полученные от замороженных активов, и эти средства будут продолжать поступать.

Отдельно лидеры ЕС будут пытаться достичь соглашения по новому пакету санкций против РФ, принятие которого до сих пор задерживалось из-за позиции Словакии и Австрии.

Идея займа с использованием российских замороженных активов – или "репарационного займа" – заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.

В ответ Россия начала угрожать национализировать западные компании.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обратился к другим лидерам ЕС с просьбой предоставить гарантии того, что они разделят риски, если замороженные российские активы будут использованы для финансирования кредитов Украине.