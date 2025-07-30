Правительство Германии одобрило бюджет на 2026 год с 8,5 млрд евро для Украины

Немецкое правительство на заседании в среду одобрило проект бюджета на 2026 год и среднесрочное финансовое планирование до 2029 года, где, в частности, предусмотрена увеличенная поддержка Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Проект федерального бюджета Германии на 2026 год предусматривает расходы в размере около 520,5 млрд евро – на 3,5% больше, чем заложено в бюджете на этот год.

Заимствования в проекте бюджета предусмотрены на уровне почти 174,3 млрд евро – на 31 млрд евро больше, чем в этом году.

Инвестиции правительства Германии в 2026 году составят около 126,7 млрд евро, или на 11 млрд евро больше, чем в этом году. Это рекордный показатель для Германии, который стал возможным в частности благодаря ослаблению долговых правил.

Увеличение бюджета отразилось и на оборонных расходах, которые вырастут с 62,4 млрд евро до 82,7 млрд евро в 2026 году – прежде всего за счет финансирования закупок оружия и боеприпасов.

Кроме того, согласно среднесрочному бюджетному плану, до 2029 года оборонные расходы Германии будут постепенно увеличиваться, достигнув квоты НАТО в размере 3,5% ВВП.

В бюджете на 2026 год также предусмотрено около 8,5 миллиарда евро военной помощи Украине, как и сообщалось ранее.

Обсуждение бюджета в Бундестаге начнется в конце сентября, а до конца года его должны утвердить обе палаты парламента Германии.

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