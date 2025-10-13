В НАТО сообщили план министерской встречи и заседания формата "Рамштайн"

Североатлантический альянс сообщил график министерской встречи 15 октября, в один день с которой состоится также Совет Украина-НАТО и встреча формата „Рамштайн".

Как сообщает "Европейская правда", расписание опубликовала пресс-служба Альянса.

Министры начнут прибывать в штаб-квартиру и давать комментарии для прессы с 8 утра. В 8-30 планируется совместное заявление генсека НАТО Марка Рютте и министра обороны США Пита Хэгсета, которого в расписании подписали "министром войны", хотя официального переименования Пентагона еще не произошло.

Встреча министров обороны начнется в 9-00.

Неформальное заседание Совета Украина-НАТО начинается в 12:30 без комментариев для прессы. В 14-15 планируется брифинг Рютте.

Заседание Контактной группы по обороне Украины запланировано на 15-00, в начале будет публичное вступительное слово от министров председательствующих Великобритании и Германии, а также министра обороны Украины.

После в 17-00 состоится брифинг Рютте и министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, а в 17:40 – совместная пресс-конференция.

Ранее в понедельник президент Владимир Зеленский озвучил приоритеты на заседании формата "Рамштайн".

Предыдущее заседание формата "Рамштайн" состоялось 9 сентября в Лондоне.

Предыдущее внеочередное заседание Совета Украина-НАТО было созвано по запросу украинской стороны 1 сентября в связи с массированными российскими обстрелами.