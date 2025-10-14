Трамп пригрозил Испании тарифами из-за низких расходов на оборону

Президент США Дональд Трамп во вторник пригрозил Испании торговыми санкциями из-за отказа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом он сказал журналистам в Белом доме.

Трамп сказал, что "очень недоволен" Испанией, потому что она "единственная страна, которая не увеличила свои расходы до 5% ВВП".

"Я думал о том, чтобы применить к ним (Испании. – Ред.) торговые санкции в виде тарифов из-за того, что они сделали, и, думаю, я это сделаю", – добавил президент США.

На прошлой неделе во время встречи с президентом Финляндии Александром Стуббом в Белом доме Трамп назвал Испанию "отстающей страной" в вопросах расходов на оборону и заявил, что ее следует "исключить" из НАТО.

В ответ на высказывания Трампа в испанском правительстве непублично отметили, что Испания выполняет "свои цели по обороноспособности" так же, как и Соединенные Штаты, является полноправным членом Альянса и предана НАТО.

Источники испанских СМИ в НАТО также говорили, что Альянс не имеет механизма для исключения из состава организации, и выход союзника рассматривается только на добровольной основе.