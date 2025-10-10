Трамп рассказал, что хотел бы исключить из НАТО одну страну

Президент США Дональд Трамп предположил, что мог бы предложить исключить из НАТО Испанию, поскольку эта страна не тратит достаточно на оборону.

Об этом он заявил на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом, его цитирует Politico, сообщает "Европейская правда".

Трамп отметил, что Испания отставала от других стран-членов НАТО в расходах на оборону.

Союзники по НАТО согласились на саммите в июне удовлетворить требование Трампа выделять 5% ВВП на расходы на оборону, из которых 3,5% должны идти на основные военные расходы, а 1,5% – на более широкие инвестиции в безопасность. Испания была единственной страной, которая отказалась принять этот ориентир.

"У нас была одна отстающая страна – Испания. Вы должны позвонить им и выяснить, почему они отстают... Они тоже достигают успеха благодаря многим вещам, которые мы сделали. У них все в порядке. У них нет оправдания для этого, но ничего страшного. Честно говоря, возможно, вам стоит исключить их из НАТО", – сказал американский президент.

В то же время Трамп похвалил Финляндию за увеличение военных расходов, что было в основном реакцией на полномасштабное вторжение России в Украину.

"Вы поступили правильно. Испания этого не сделала. Испания не сделала этого, поэтому, думаю, вам придется начать разговаривать с Испанией", – сказал он, обращаясь к Стуббу.

25 июня премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна выполнит новые цели по потенциалу, согласованные членами НАТО на саммите в Гааге, но считает свои текущие расходы на оборону в размере 2% валового внутреннего продукта "достаточными".

В тот же день Трамп заявил, что Испания "поступила ужасно", и раскритиковал желание страны остаться на уровне 2% расходов на оборону от ВВП. Он подчеркнул, что заставит Испанию "платить вдвое больше".