Британия за полгода отправила Украине более 85 тысяч дронов

Великобритания передала Украине за шесть месяцев 2025 года более 85 тысяч дронов.

Об этом сообщило правительство страны, пишет "Европейская правда".

Правительство Великобритании заявило, что за шесть месяцев 2025 года страна поставила Украине более 85 тысяч дронов благодаря ускорению производства британских компаний и поддержке рабочих мест в обеих странах.

Министр обороны Джон Гилли заявил, что в этом году Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов для ускорения поставок дронов для Вооруженных Сил Украины. В поставки входили, в частности, десятки тысяч FPV-дронов.

Британское правительство также отметило, что коалиция по противодействию БПЛА, которую Великобритания возглавляет совместно с Латвией, также использует средства от ряда стран для закупки современных дронов-перехватчиков для защиты Украины от иранских беспилотников Shahed.

"Опасная эскалация Путина в Украине и по всей Европе должна сопровождаться увеличением производства наших дронов и усилением противовоздушной обороны НАТО", – добавил Гилли.

Как сообщалось, 11 сентября Украина и Великобритания подписали соглашение о производстве украинских дронов-перехватчиков.

10 октября стало известно, что проект по совместному производству дронов-перехватчиков Украиной и Великобританией находится на стадии переговоров и может быть реализован в ближайшие месяцы.

Также писали, что сотни ракет для ПВО доставлены в Украину из Британии на несколько месяцев раньше запланированного срока.