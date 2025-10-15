Какие вызовы для Украины несет новое торговое соглашение с ЕС

13 октября государства-члены ЕС согласовали пакет договоренностей о следующем этапе либерализации доступа к рынку ЕС для широкого перечня продукции украинского агропромышленного сектора.

Впрочем, эти договоренности делают скромный шаг вперед по сравнению с довоенными условиями торговли в рамках Соглашения об ассоциации.

Подробнее о договоренностях и о том, почему украинские экспортеры и чиновники должны воспринимать их с осторожностью, читайте в колонке руководителя брюссельского офиса Украинского клуба аграрного бизнеса Назара Бобицкого Новое торговое соглашение с ЕС: какие дополнительные риски для украинских аграриев оно несет. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что по подсчетам ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), по сравнению с предыдущим режимом преференций украинские агроэкспортеры недополучат около 900 млн евро экспортной выручки в год.

Так, для товаров, отнесенных к категории "чувствительности" наивысшего уровня, таких как курятина, сахар, яйца, мед, пшеница и кукуруза, квоты вырастут меньше всего от довоенного уровня Соглашения об ассоциации: с 90 до 120 тыс. тонн для курятины, с 6 до 18 тыс. тонн для яиц и альбуминов, с 20 до 100 тыс. тонн для сахара, от 1 до 1,3 млн тонн для пшеницы.

Для следующей категории товаров, признанных в Брюсселе менее "чувствительными", таких как крахмал и пищевые добавки, крупы, сухое молоко, квоты будут существенно расширены – вплоть до уровня автономных торговых преференций 2024 года. Примечательно, что к этой категории отнесены товары, которые имеют высокий спрос в европейской пищевой промышленности как важное сырье или компоненты.

Остальные товары, которые в предвоенное время традиционно не исчерпывали импортные квоты в рамках Соглашения об ассоциации (грибы, обработанные молочные продукты и т.д.), получат либерализованный режим импорта без квотных ограничений.

По мнению Бобицкого, однозначно положительным элементом для украинских экспортеров станет разделение квот между родственными категориями товаров. Например, выделение отдельной квоты для определенных категорий фруктовых соков (виноградный), для муки отдельно от зерновых и т.д.

Соглашения должны вступить в силу после их одобрения обеими сторонами и будут действовать до конца 2028 года, после чего стороны будут иметь право их пересмотреть.

Эксперт по торговой политике ЕС предупреждает, что украинские экспортеры и чиновники, должны воспринимать эти договоренности с осторожностью.

Прежде всего потому, что эти договоренности принципиально отличаются от привычного формата соглашений о свободной торговле и содержат так называемые защитные меры касательно импорта украинской агропродукции.

"Соглашения устанавливают чрезвычайно туманные основания для введения защитных мер, в частности как "экономические", так и "социальные" и "экологические" "трудности", с которыми якобы может столкнуться сторона в связи с ростом импорта", – пишет автор колонки.

Кроме того, договоренности дают возможность отдельным государствам становиться инициаторами применения защитных мер. Бобицкий констатирует, что торговое соглашение становится заложником турбулентности в национальной политике государств-членов.

В условиях эрозии системы международных торговых отношений, считает эксперт по торговой политике ЕС, единственной эффективной стратегией для Украины остаются действия на опережение.

А также терпеливая, незаметная, рассчитанная на более длительную перспективу работа с европейскими потребителями украинских товаров, в том числе и агропродовольственного сектора, европейскими поставщиками оборудования, технологий, капитала для формирования ими весомого проукраинского лобби, способного предотвращать или смягчать острые углы во взаимодействии Киева и Брюсселя.

И конечно – продолжать "ломать эту скалу" предвступительных переговоров.

Кстати, вторая важная, по мнению эксперта, деталь соглашения – это обязательство Украины в ускоренном порядке, то есть в течение четырех лет действия этого соглашения, имплементировать в национальное законодательство широкий перечень агропроизводственных стандартов ЕС. Причем эту адаптацию вынесли за рамки процесса предвступительных переговоров.

