СМИ: новая система защиты ЕС от беспилотников будет запущена до конца 2027 года

ЕС настаивает на том, чтобы новая система защиты от беспилотников была полностью введена в действие до конца 2027 года.

Об этом AFP заявили в среду европейские официальные лица, передает "Европейская правда".

В Еврокомиссии призвали создать "стену дронов" для противодействия России в прошлом месяце, через несколько часов после того, как самолеты НАТО сбили российские беспилотники в Польше.

Официальные лица сообщили AFP, что Брюссель хочет, чтобы проект, который теперь называется "Европейская инициатива защиты от беспилотников", начал работать до конца 2026 года, а полностью заработал до конца 2027 года.

Инициатива является одним из нескольких флагманских проектов ЕС, которые Европейская комиссия планирует представить в четверг в рамках "дорожной карты", направленной на подготовку Евросоюза к потенциальному нападению РФ до 2030 года.

"Европейская правда" ранее сообщала, что в проекте оборонной "дорожной карты" идея строительства "стены дронов" будет представлена не как региональный проект защиты восточного фланга ЕС, как планировалось изначально, а как более широкий проект, который будет охватывать всю территорию ЕС.

Напомним, во время заседания Европейского совета 23-24 октября в Брюсселе лидеры государств Европейского Союза обсудят проект "дорожной карты" по реализации оборонной стратегии ЕС, которая включает построение "стены дронов".