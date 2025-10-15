Дания выделила более $170 млн на укрепление Сил обороны Украины

Дания выделила 1,1 млрд крон ($171 млн) на морскую помощь украинскому флоту, ремонт танков и средства на образование и тренировки украинских военных.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в Минобороны Дании.

Как отметили в ведомстве, Украина имеет постоянную потребность в тренировке и обучении украинских военных. Именно поэтому более трети выделенных средств, а именно 400 млн крон, будут направлены на учебное и тренировочное оборудование.

Этот пакет также охватывает инициативы, которые сосредоточены на морской сфере и техническом обслуживании танков. Средства также выделяются на бесплатную передачу горючего и поддержку в зоне реабилитации, которые осуществляются под эгидой НАТО.

"Чрезвычайно важно, что Дания продолжает поддерживать оборонную борьбу Украины, предоставляя военную поддержку на всех уровнях. Поэтому в рамках 27-го донорского пакета Дания выделяет 1,1 млрд крон на инициативы, которые поддерживают обороноспособность Украины – от морского оборудования до образовательных и тренировочных мероприятий для украинских солдат. Эти инициативы в совокупности способствуют укреплению боеспособности Украины", – говорит министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В целом 27-й пакет помощи Дании содержит пожертвования на сумму почти 2,7 млрд крон в 2025-2028 годах. Еще 1,6 млрд крон, среди прочего, пойдут на беспилотники, боеприпасы и ракеты, закупленные через украинскую оборонную промышленность – пакет был представлен 26 сентября 2025 года.

Предыдущий, 26-й пакет военной помощи на сумму около 4,2 млрд датских крон (628,4 млн долларов), Дания объявляла еще в мае.