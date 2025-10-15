В Британии объяснили, почему не присоединились к схеме закупки оружия США для Украины

Министр обороны Великобритании Джон Гилли сказал, что его страна анализирует возможность присоединения к механизму PURL, в рамках которого финансируется закупка американского оружия для Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал по итогам 31-го заседания Контактной группы по вопросам Украины в Брюсселе.

По словам Гилли, PURL – это лишь "один из способов, с помощью которого сильнейшие союзники Украины помогают удовлетворить ее военные потребности", и Великобритания "внимательно изучает" эту программу.

"Но мы как страна в этом году тратим на военную помощь Украине больше, чем когда-либо ранее. Мы удовлетворяем потребности, о которых нам сообщила Украина. И во многих случаях мы делаем то, что делает и финансирует только Великобритания", – добавил он.

На уточнение, планирует ли Великобритания присоединиться к программе PURL, Гилли снова сказал, что Лондон изучает потенциал программы, а пока тратит "наибольшую сумму британской военной помощи на поддержку Украины".

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что более половины государств-членов НАТО примут участие в инициативе PURL.

На полях заседания Североатлантического совета НАТО 15 октября в Брюсселе стало известно, что к инициативе PURL присоединится Эстония. Ранее о присоединении к PURL объявила Финляндия. Кроме того, Литва выделит на инициативу 30 млн долларов.