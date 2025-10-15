Финляндия объявила о присоединении к закупкам оружия у США для Украины

Финляндия решила присоединиться к инициативе PURL, которая предусматривает закупку вооружений в Соединенных Штатах для передачи Украине.

Об этом объявил в Брюсселе глава финского Министерства обороны Антти Хякканен, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, в ближайшие недели финская сторона будет работать над деталями своего вклада в инициативу.

"Оборона Украины в значительной степени зависит от конкретных военных поставок из США. США заявили, что финансовая ответственность за войну, которая ведется в Европе, перекладывается на Европу. Поэтому европейские страны теперь должны обеспечить финансирование этих необходимых американских вооружений", – отметил Хякканен.

Он добавил, что Финляндия "возьмет на себя свою долю ответственности".

"И мы ожидаем того же от других европейских стран. Продолжение этой поддержки Украины особенно важно для Европы и стран, находящихся на передовой", – резюмировал глава Минобороны Финляндии.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте ранее анонсировал заявления о присоединении новых государств к инициативе PURL.

Как сообщала "Европейская правда", во время ряда мероприятий с участием министров обороны НАТО в Брюсселе, на которые приглашен также украинский министр Денис Шмыгаль, Украина в приоритетном порядке ставит вопрос о финансировании закупки оружия в США по программе PURL.

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер во вторник сообщил, что объявления о новых поставках оружия Украине в рамках PURL прозвучат уже на этой неделе.