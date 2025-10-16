Как Америка радикализируется и почему это опасно для Украины

Американская политическая система все меньше держится на компромиссе. То, что когда-то было балансом между двумя партиями, сегодня превратилось в две изолированные реальности.

Вместо этого политический центр исчезает: еще двадцать лет назад у демократов и республиканцев были умеренные крылья, теперь – только радикальные.

Социальные сети, алгоритмы и кабельные новости создали параллельные информационные миры, где почти не осталось общих фактов.

О том, как Америка радикализируется, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Разъединенные Штаты Трампа: как ключевой союзник Украины погружается во внутренний кризис. Далее – краткое изложение статьи.

Движение Дональда Трампа Make America Great Again (MAGA) полностью переформатировало Республиканскую партию. Из классического консерватизма, апеллировавшего к рынку и морали, она превратилась в антисистемную силу, построенную на ресентименте – чувстве унижения, страха и реванша.

Традиционный набор республиканских ценностей – рынок, институты, свободы – заменен на эмоциональный национализм.

И это уже не идеология, а идентичность: "мы против них".

Это похоже не на партию, а на court politics – политику двора вокруг монарха. Трамп разрушил границу между партией и личной властью. MAGA сделала политику войной за верность, а не за идеи.

В то же время внутри Демократической партии усилилось стремление "вернуться к людям" – отход от элитарности и попытка снова заговорить на языке рабочего класса.

Демократы ответили тем же, что и их оппоненты: вместо дискуссии – моральная гомогенность, вместо поиска компромисса – требование правильной позиции.

Так формируется зеркальная радикализация: и левые, и правые больше не спорят о решениях – только о правоте.

Однако самым опасным следствием этой радикализации стало разрушение доверия к институтам.

Как следствие, демократия в США все меньше опирается на процедуры и все больше – на эмоции. Так рождается симметричный популизм, в котором каждый лагерь видит себя единственным носителем истины.

Политические лагеря в Америке всегда менялись местами. Но впервые за два века оба вышли за пределы центра одновременно.

В политической системе США возник феномен монархии без трона – власти, не имеющей формального титула, но требующей полной дисциплины. Если раньше партии были пространством идей, то теперь они – механизмом верности.

Но стоит признать, что нынешняя радикализация началась еще до победы Трампа и не закончится с ним. Это следствие десятилетий социальной фрагментации, распада общего языка и доверия.

Для Украины Америка – не просто партнер, а стратегическая опора цивилизованного мира. Ее внутренняя стабильность определяет не только объемы помощи, но и саму логику глобальной солидарности.

Украинский вопрос, который еще вчера был двухпартийным консенсусом, теперь рискует стать заложником внутренних разломов.

Но есть и парадоксальная возможность. Украина сегодня демонстрирует именно то, чего не хватает Америке: высокую сплоченность, общую цель, веру в институты, даже во время войны.

Мы стали лабораторией демократии под давлением, тогда как США переживают кризис демократии без внешнего врага.

Для Киева это означает новую роль – не просто просителя помощи, а морального напоминания Западу, что демократия живет только тогда, когда общество способно жертвовать ради общего.

Украина остается тестом для Запада: способен ли он сохранить себя, поддерживая тех, кто борется за общие ценности, когда его собственные ценности размываются.

Подробнее – в материале Светланы Ковальчук Разъединенные Штаты Трампа: как ключевой союзник Украины погружается во внутренний кризис.