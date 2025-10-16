Орбан прибудет на саммит ЕС позже, его интересы будет представлять Фицо

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет на саммит ЕС 23 октября с опозданием из-за запланированного выступления в Будапеште, но попросит премьер-министра Словакии Роберта Фицо представлять и продвигать венгерскую позицию во время его отсутствия в Брюсселе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет на саммит Европейского Союза 23 октября позже, поскольку планирует выступить с речью на площади Кошута в Будапеште по случаю национального праздника, посвященного годовщине начала революции против диктатуры и советской оккупации в 1956 году.

Премьер-министр опубликовал в четверг на Facebook видео, в котором заявил, что попросит премьер-министра Словакии Роберта Фицо продвигать позицию Венгрии во время его отсутствия.

Орбан ранее говорил в интервью изданию Mandiner о своей неоднократной просьбе не проводить саммит ЕС в венгерский национальный праздник, но это не было принято в Брюсселе. Поэтому премьер-министр полетит в Брюссель после своего выступления.

Портал Telex напоминает, что саммит ЕС начинается в 10:00, выступление премьера на площади Кошута запланировано на 13:00. Орбан добавил, что письменно уведомит Брюссель об этом факте.

Напомним, Роберт Фицо пропустил саммит ЕС в Копенгагене 1 октября из-за проблем со здоровьем после покушения в прошлом году.

Читайте также статью на эту тему: Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.