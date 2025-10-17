Финляндия присоединилась к так называемому Таллинскому механизму, предусматривающему меры развития устойчивости Украины к киберугрозам.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Финляндии, пишет "Европейская правда".

На этой неделе Финляндия присоединилась к Таллиннскому механизму, в рамках которого с 2023 года координируют помощь ряда партнеров для усиления устойчивости украинских государственных органов и критической инфраструктуры к киберугрозам.

Хельсинки теперь присоединится к поддержке Украины в защите от возможных киберугроз, что также создаст возможности для профильных финских компаний налаживать сотрудничество с Украиной.

В коммюнике напомнили, что Россия в рамках агрессии против Украины неоднократно прибегала к кибератакам на инфраструктуру, важную для нормального функционирования государства и общества.

Помимо Финляндии, в инициативе участвуют Эстония, Канада, Дания, Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, США, Италия и Норвегия, которая присоединилась летом 2025 года.

Страны и их технологические компании или экспертные организации занимаются конкретными проектами.

Швеция летом 2025 года предоставила на эту поддержку дополнительные 590 млн гривен.