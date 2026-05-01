Премьером земли в Германии впервые станет политик турецкого происхождения

В Германии "Зеленые" и христианские демократы (ХДС) Фридриха Мерца после нескольких недель напряженных переговоров заключили коалиционное соглашение в юго-западной земле Баден-Вюртемберг.

Главные участники переговоров – Джем Оздемир от "Зеленых" и Мануэль Гагель от ХДС – отметили, что обе стороны приложили немало усилий. Они охарактеризовали результат как не просто минимальный компромисс, а "реформаторскую коалицию".

Оздемир должен стать первым премьер-министром немецкой земли турецкого происхождения. Он заменит на посту предыдущего премьер-министра Винфрида Кречманна. Коалиционное соглашение должно быть представлено на следующей неделе, после чего состоится запланированное избрание Оздемира премьер-министром 13 мая.

Партнеры по коалиции уже определились с распределением министерств.

Альянс "Зеленых" и ХДС в Германии также известен как "пицца-коалиция". Это название возникло после того, как молодые политики от ХДС и "Зеленых" начали неформально встречаться в пиццерии в Бонне, когда город еще был столицей Германии.

Как младший партнер, ХДС получает ключевые портфели, в частности министерства внутренних дел, экономики и транспорта, тогда как "Зеленые" будут отвечать за финансы, социальные дела, окружающую среду и жилье.

Ключевые кадровые решения остаются нерешенными, в частности относительно того, станет ли председатель ХДС в Баден-Вюртемберге Гагель министром внутренних дел.

Оздемир заявил, что коалиция не будет просто распределять обязанности по партийным линиям. Вместо этого он отметил совместный подход к вопросам безопасности, климатической политики и экономики. Он пообещал совместить защиту климата с экономическим ростом, одновременно уменьшая нагрузку на бизнес.

Обе партии, которые совместно руководят в Баден-Вюртемберге с 2016 года, после выборов 8 марта получили по 56 мест в земельном парламенте, что усложнило переговоры и усилило напряжение во время предвыборной кампании. "Зеленые" выиграли выборы с минимальным преимуществом.

Партия Мерца предлагала разделить премьерство, но "Зеленые" отказались.