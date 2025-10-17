Главная левоцентристская политическая семья Европы исключила партию Фицо из своих рядов

Главная левоцентристская политическая семья Европы в пятницу изгнала партию премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которого обвиняют в заигрывании с лидером России Владимиром Путиным и подрыве верховенства права в собственной стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Партия европейских социалистов единогласно проголосовала за исключение партии Фицо Smer за то, что в последние годы она заняла политическую позицию, которая "серьезно и глубоко противоречит ценностям и принципам, которые отстаивает наша семья", заявил генеральный секретарь Джакомо Филибек.

"Это единодушное, четкое послание. Если вы принадлежите к семье PES, вы разделяете ценности, которые мы все разделяем", – сказал Филибек после голосования на конгрессе группы в Амстердаме.

Ранее членство партии Фицо в рядах европейских социалистов было приостановлено.

Премьер Словакии все больше отдалялся от европейских социалистов, тормозя принятие санкций против России и подрывая верховенство права в своей стране.

В мае Фицо был единственным лидером страны Европейского Союза, который поехал в Москву на торжества по случаю 80-й годовщины победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, несмотря на призывы ЕС к бойкоту.

Фицо, который является противоречивой фигурой в стране и за рубежом, вернулся к власти в 2023 году после того, как его партия выиграла парламентские выборы на пророссийской и антиамериканской платформе.

Партия Smer отреагировала на исключение дерзким заявлением в Facebook: "Партия "Smer – Словацкая социал-демократия" наконец-то свободна! Прекращение членства в Партии европейских социалистов из-за суверенной позиции словацкого правительства – наша победа и их позор", – написал от имени партии Юрай Гедра, руководитель канцелярии правительства.