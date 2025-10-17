Фицо анонсировал визит в Украину на следующие правительственные консультации

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что следующие украинско-словацкие межправительственные консультации состоятся в Украине, и пообещал на них приехать.

Об этом он сказал во время выступления со своей украинской коллегой Юлией Свириденко в Кошице, сообщает "Европейская правда".

Фицо рассказал, что принял приглашение приехать в Украину на следующие межправительственные консультации, время и место которых определят позже.

"Я уже сегодня принял приглашение на следующие переговоры. О дате и времени мы еще договоримся. Но они точно будут на территории Украины, и мы сделаем все, чтобы к тому времени ситуация улучшилась", – сказал он.

В то же время он поблагодарил украинскую делегацию за визит в Кошице и сказал, что ценит это.

Напомним, 17 октября в словацком Кошице состоялись совместные межправительственные украинско-словацкие консультации.

По их итогам Фицо сказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.