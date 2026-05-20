Глава Минобороны Литвы: в случае угрозы дронов мы должны действовать, как в Эстонии

Литовский министр национальной обороны Робертас Каунас заявил, что в случае угрозы дронов Литва должна сбивать их так же, как это сделали в Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы литовского оборонного ведомства приводит Delfi.

Один из истребителей НАТО, патрулирующих воздушное пространство стран Балтии, 19 мая сбил беспилотный летательный аппарат над Эстонией.

"Именно такая модель должна действовать в Литве. Беспилотник, пролетавший над Эстонией, сбили истребители воздушной полиции НАТО, которые взлетели с авиабазы Шяуляй в Литве", – заявил Каунас.

Напомним, во вторник, 19 мая, румынский истребитель в воздушном пространстве Эстонии сбил ударный дрон, из-за которого в части страны объявили воздушную тревогу – это первый случай сбития БпЛА над территорией страны.

Министерство иностранных дел Украины принесло извинения Эстонии за "непреднамеренные инциденты" с беспилотниками.

В НАТО одобрительно оценили сбитие беспилотника, который нарушил воздушное пространство Эстонии 19 мая.