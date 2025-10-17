Укр Рус Eng

В Польше задержали мужчину, который поджигал машины с украинскими номерами

Новости — Пятница, 17 октября 2025, 19:23 — Ирина Кутелева

В Польше полиция Поморского воеводства задержала 42-летнего мужчину, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерами.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что местные правоохранители регистрировали сообщения о поджогах автомобилей с украинскими номерными знаками с июня.

Сначала эти события не связывали между собой, однако детальный анализ собранных материалов позволил связать серию поджогов и выделить узкую группу потенциальных преступников.

Правоохранители задержали мужчину сразу после того, как он совершил новый поджог автомобиля с украинскими номерными знаками

Задержанным оказался 42-летний житель Гдыни. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

Намерением преступника было уничтожение автомобилей с украинскими номерными знаками, но, как указано, он поджигал машины и с польскими номерами.

Собранные полицией доказательства позволили выдвинуть мужчине предварительные обвинения в уничтожении автомобилей, ущерб от которого оценивается в сумму не менее 262 тысяч злотых.

Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде трехмесячного ареста.

За уничтожение имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Между тем швейцарская полиция задержала мужчину, который напал на украиноязычную семью в поезде.

Также стоит отметить, что половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является слишком большой, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша
Реклама: