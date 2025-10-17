В Польше задержали мужчину, который поджигал машины с украинскими номерами

В Польше полиция Поморского воеводства задержала 42-летнего мужчину, который поджег десятки автомобилей с украинскими номерами.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".

Сообщается, что местные правоохранители регистрировали сообщения о поджогах автомобилей с украинскими номерными знаками с июня.

Сначала эти события не связывали между собой, однако детальный анализ собранных материалов позволил связать серию поджогов и выделить узкую группу потенциальных преступников.

Правоохранители задержали мужчину сразу после того, как он совершил новый поджог автомобиля с украинскими номерными знаками

Задержанным оказался 42-летний житель Гдыни. Полицейские нашли при нем и в его квартире вещества, из которых можно изготовить взрывчатую смесь.

Намерением преступника было уничтожение автомобилей с украинскими номерными знаками, но, как указано, он поджигал машины и с польскими номерами.

Собранные полицией доказательства позволили выдвинуть мужчине предварительные обвинения в уничтожении автомобилей, ущерб от которого оценивается в сумму не менее 262 тысяч злотых.

Суд принял решение о применении к подозреваемому меры пресечения в виде трехмесячного ареста.

За уничтожение имущества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Между тем швейцарская полиция задержала мужчину, который напал на украиноязычную семью в поезде.

Также стоит отметить, что половина поляков считает, что помощь беженцам из Украины со стороны Польши является слишком большой, почти столько же выступают против принятия украинских беженцев.