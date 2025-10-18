El Pais: в ЕС назвали встречу Путина и Трампа в Будапеште "политическим кошмаром"

В Евросоюзе считают "оскорблением" тот факт, что президент США Дональда Трамп и хозяин Кремля Владимир Путин запланировали встречу в венгерской столице Будапеште.

Об этом говорится в публикации El Pais, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, предстоящая встреча Трампа с Путиным в Будапеште ставит глав институтов ЕС и НАТО "в неудобное и неприятное положение", ведь Путин и Трамп намерены обсудить российско-украинскую войну в стране Евросоюза, но без участия самого ЕС.

Кроме того, в материале говорится, что если лидеры ЕС не хотят разозлить Трампа, они будут вынуждены выдать Путину специальные разрешения на пролет в своем воздушном пространстве, или заставить его лететь более длинным маршрутом.

"Место было выбрано тщательно, поскольку это может принести пользу России, углубив разногласия в ЕС в отношении Кремля. Это также может оказать большую услугу Орбану, которому в следующем году предстоят выборы в его стране", – сказал неназванный европейский дипломат.

В публичных выступлениях лидеры ЕС заявляют, что встреча между Трампом и Путиным будет полезной, если она поможет положить конец российскому вторжению.

Однако в частных беседах несколько источников заявили о "политическом кошмаре" для ЕС.

Напомним, Трамп 16 октября впервые за почти два месяца поговорил с правителем РФ Владимиром Путиным, после чего объявил, что они планируют встречу в Будапеште – что стало бы первым появлением Путина в столице страны-члена ЕС за годы полномасштабной войны и требует его пролета над территорией других стран-членов.

Трамп после разговора заявил, что Путину "не понравилась" идея о предоставлении Украине Tomahawk, и высказал мнение, что сейчас "не идеальное время" для вторичных санкций, которые уменьшат доходы РФ от продажи энергоресурсов.