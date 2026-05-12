Почему выборы в Армении являются принципиальными для Кремля, но должны стать пощечиной Путину

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы.

По словам спикера парламента Армении Алена Симоняна, Россия планирует установить контроль над армянскими органами власти. "Мы не позволим превратить Республику Армения в "губернию". Нами не будут управлять, как Беларусью", – заявил спикер.

В российском МИД говорят о попытках Европы "втянуть Армению в антироссийскую орбиту" и сообщили, что знают о намерении приобщить ее к "агрессивным евроатлантическим стандартам".

При этом Путин подчеркнул, что существует вариант "мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода" – вынести вопрос о вступлении в ЕС на общенациональный референдум.

Де-факто роль такого голосования должны выполнить выборы 7 июня.

О том, как парламентские выборы могут изменить Армению, – в статье соучредителя "Европейской правды" Юрия Панченко Новый враг Кремля: как Россия пытается сменить власть в Армении и при чём здесь ЕС.

"ЕС признает европейские устремления армянского народа, основанные на принятии "Закона о начале процесса вступления Армении в ЕС" от марта 2025 года, который отражает намерение страны двигаться в направлении ЕС", – идет речь в тексте декларации саммита Армения-ЕС, состоявшегося 5 мая в Ереване.

Для ЕС это заявление не содержит никаких обязательств. Например, в отношении Украины заявление о признании ее европейских устремлений и европейского выбора впервые прозвучало еще в далеком 1999 году, однако в Ереване результаты саммита восприняли как готовность ЕС к диалогу с Арменией о вступлении.

Среди причин, почему Армения до сих пор сохраняет "многовекторность" и не начинает движение к вступлению на практике – отсутствие мирного соглашения с Азербайджаном.

Ереван понимает, что сближение с ЕС будет означать окончательный разрыв с Россией. А этот шаг без устойчивого мира с Азербайджаном (и, соответственно, с Турцией) был бы слишком рискованным.

Мирное соглашение до сих пор не заключено из-за требований Азербайджана убрать из конституции Армении упоминания об Арцахе (армянское название Нагорного Карабаха), что интерпретируется Баку как территориальная претензия.

Проблема заключается лишь в том, что это упоминание включено в защищенную часть конституции, изменение которой требует общенационального референдума, а его премьер Армении Никол Пашинян проводить не спешил. Однако, как считают, в случае новой победы его партии на парламентских выборах, власти будут готовы провести такой референдум.

А это будет означать, что исчезнут причины "маскировать" движение к ЕС и выход Армении из созданных Россией интеграционных структур.

Партия премьера Никола Пашиняна, как утверждает опубликованный в мае опрос EVN Report, может рассчитывать на голоса 32,5% опрошенных.

Далее идут три пророссийские силы, но их рейтинги – существенно ниже.

Еще недавно у пророссийских сил были значительно лучшие перспективы, но сейчас рейтинги говорят о хороших шансах на сохранение власти командой Пашиняна.

Да, свежие опросы могут ошибаться; к тому же есть значительная доля неопределившихся (14,1%) и тех, кто отказался отвечать (25,4%). Однако вероятность того, что эти избиратели обеспечат победу пророссийских сил, не представляется очень высокой.

Кроме того, в отличие от Пашиняна, ни один из пророссийских политиков не способен предложить реальную перспективу.

Сейчас – после нескольких "кидков" со стороны российских военных во время противостояния Армении с Азербайджаном – уже всем армянам понятно, что при любой власти Россия не будет воевать за армянские интересы.

Поэтому агентам РФ нелегко поддерживать надежды своих избирателей.

Выборы 7 июня могут стать переломными и дать старт процессу, который приведет страну в европейскую семью народов.

Однако ставки очень высоки. РФ не скрывает, что будет блокировать геополитический разворот Еревана. И многое зависит от того, будет ли ЕС готов помогать Армении защитить свой выбор.

